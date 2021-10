Se billedserie Nora Tams har rettet henvendelse til Odsherred Kommune for at få dem til at beskytte de flotte træer på Bymidten.

Folk forsvarer historiske træer

Odsherred - 13. oktober 2021 kl. 16:25 Kontakt redaktionen

Nykøbing: "Det er synd, hvis de bygger der, da det er et dejligt grønt sted midt i byen, og et virkeligt flot gammelt træ, der pynter grunden". Sådan skriver Marianne Kjerrumgaard på Facebook i gruppen For Os Der Bor i Nykøbing Sjælland.

"Jeg frygter for at træer, buske og grønne områder skal rykkes op med rode for nye huses skyld, skriver Jette Leerbeck.

"Det må bare ikke ske. Vi får aldrig den mistet natur tilbage. Hvor er det en ufattelig trist udvikling, skriver Jane Pia Jørgensen.

"Vi rydder for meget natur for at bygge huse", skriver Tulle Munk.

Dermed står Danmarks Naturfredningsforenings formand Nora Tams ikke alene med sin bekymring over, at de ni gamle lindetræer ser ud til at stå i vejen for et byggeri af seniorbofællesskab, som OK-Fonden har på tegnebrættet.

Brugt som lysthus

Andre borgere har gode minder fra træerne, som står i en ring og danner en slags hule midt på plænen på Bymidten. Nogle legede i og under træerne som barn, og andre ønsker blot at bevare en grøn plet inde i byen.

Træerne, som står på adressen Bymidten i Nykøbing, er i sin tid blevet plantet, så de dannede et såkaldt orangeri for stedets familie, dvs et åbent lysthus af lindetræer, hvor man om sommeren kunne drikke kaffe og spise måltider i træernes skygge. Det oplyser malermester John Wolmer.

Det vides ikke, hvornår træerne er blevet plantet. Men de står på den jord, der i sin tid var en del af Hans Hansens gård. Hans Hansen overtog i 1905 den gamle købmandsgård og drev den i 50 år. Han fik opbygget en stor virksomhed med grovvarehandel, trælast og købmandsvarer, men drev også et stort landbrug. Hans køer græssede hvor Grønneparken og Bymidten i dag ligger. Landbruget omfattede 7 ½ tønder land på begge sider af jernbanen ud til Isefjordsvej og over til Grønnehavestræde.

Naturen forsvinder

Efter Hans Hansens død blev jorden solgt. Kommunen købte arealerne nord for jernbanen og rester af komplekset udgøres i dag af bygningen, som nu huser Sparekassen Sjælland og John Wolmers pakhuse med Røde Kors' Møbelbutik.

- Der forsvinder hele tiden natur, mens det er meget sjældent, der kommer noget nyt. Derfor synes jeg, det er væsentligt at holde fast i det, vi har, siger Nora Tams, som håber de gamle træer ikke bliver nødt til at lade livet på bekostning af seniorboliger.

Kommunens forvaltning har lovet at tage sagen med videre til OK-Fonden, når der arbejdes videre med projektet.

