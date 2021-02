Se billedserie Tanken om fysisk fremmøde kan være utrygt, og det vil Odsherred Lærerkreds have fokus på i forbindelse med genåbningen af folkeskolerne for de yngste elever. Foto: Rasmus Bagge Jensen. Foto: Foto: Rasmus Bagge Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Fokus på trygge rammer for lærerne, når skolerne genåbner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fokus på trygge rammer for lærerne, når skolerne genåbner

Odsherred - 04. februar 2021 kl. 06:36 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Formand for den lokale Odsherred-kreds af lærernes fagforening, Christina Even, vil have fokus på at hjælpe medlemmerne til en tryg tilbagekomst til fysisk undervisning på skolerne.

På mandag åbner folkeskolerne op for undervisning for 0.-4. klasse rundt om op skolerne i Odsherred, og de færreste er i tvivl om, at børnene trænger til at komme tilbage til den fysiske skole.

Christina Even har tillid til, at man sundhedsfagligt og politisk ikke har valgt at sende lærerne på arbejde, hvis der er en sundhedsmæssig risiko.

- Når det så er sagt, så er vores vigtigste funktion at hjælpe vores medlemmer med at sikre, at rammerne omkring genåbningen af skolerne sker på betryggende vis. Selvom lærerne glæder sig til at se eleverne igen, så er det at skulle møde fysisk op, også for nogle en utryg og bekymrende ting, siger den lokale lærerkredsformand til Nordvestnyt.

Hun hæfter sig ved, at man i Odsherred kommune valgt at prioritere muligheden for, at man som medarbejder, kan blive testet.

Venter på retningslinjer Som undervisningsministeren betonede på pressemødet i mandags, så er der tale om nødundervisning, og sådan vil det være frem til sommerferien.

- Det muliggør, at man lokalt på skolerne kan tilrettelægge en skoledag, så det er muligt at overholde de retningslinjer, der forhåbentligt snart meldes ud fra undervisningsministeriet, samtidig med, at man får fokus på elevernes trivsel, som for manges vedkommende har været under hårdt pres, siger hun og nævner blandt andet muligheden for kortere skoledage og en anderledes vægtning af fagrækken som værktøjer, der kan bruges i nødundervisnings-situationen.

Christina Even noterer sig også, at undervisningsministeren på pressemødet understregede, at samspillet mellem medarbejdere og ledelse er essentielt for at få tingene til at fungere under de nuværende restriktioner.

- Det er både vi og forvaltningen meget enige om og har også meldt ud, at vi har en forventning om, at TR og AMR bliver inddraget i planlægningen. Der er heldigvis forholdsvis god tid i modsætning til et par af de tidligere genåbninger, konstaterer Christina Even.

Elever har ikke tabt noget Kredsformanden hæfter sig også ved, at der i medierne tales en del om elevernes læringstab. Den analyse er hun ikke enig i.

- Det er jo ikke eleverne, der har tabt noget! Det er muligt, at der er nogle ting, der skal vægtes mere end andet i den kommende tid, men jeg mener også, det er vigtigt at påpege de kompetencer, som eleverne har tilegnet sig i det seneste år, som man aldrig havde drømt. Samtidig er der jo også gjort nogle vigtige erfaringer, som vi også fremadrettet kan bruge på skolerne, siger hun.