Aksen bliver rammen om dialogmødet med fokus på de plus 60-årige i Odsherred Kommune. Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Fokus på de plus 60-årige i 2020

Odsherred - 14. december 2019 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Jesper Danscher

I starten af september 2019 holdt cirka 30 foreninger og organisationer særlige Åbent Hus-uger, målrettet seniorer på 60 år og derover, med hele 45 forskellige tilbud. Nu skal initiativet følges op med dialog om nye Åbne Uger i 2020, om hvordan netværket kan fortsætte og udbygges både til gavn for foreningslivet og for målgruppen.

Med et nyt møde 14. januar 2020 i Aksen, Asnæs, for foreninger, aftenskoler og andre fællesskaber vil Kultur og Fritid understøtte aktiviteter for seniorer.

Derfor indbyder Kultur og Fritid sammen med DGI Midt- og Vestsjælland til dialogmøde i Bibliotek og Kulturhus Aksen i Asnæs tirsdag den 14. januar 2020 klokken 19-21.

- Der har været en fin respons og opbakning fra foreningslivet til at ville fortsætte med foreningsnetværket 60+. Og vi vil i Kultur og Fritid og i DGI Midt og Vestsjælland gerne understøtte den fortsatte dannelse af foreningsnetværket med mulighed for, at endnu flere foreninger og organisationer kan deltage. Vi står parat med facilitering, råd og vejledning for, at netværket kan blive endnu stærkere, siger foreningskonsulent Rune Sørensen fra Kultur og Fritid i en pressemeddelelse.

For ud over at styrke foreningerne med nye og flere aktiviteter og mulighed for flere medlemmer, er målet også at nå seniorer, som i dag ikke er aktive i foreningslivet og at modvirke ufrivillig isolation og ensomhed.

Alle foreninger, aftenskoler og fællesskaber er velkomne her, uanset foreningen ikke tidligere har været med til netværksmøderne eller deltaget i for eksempel åbent hus-ugerne i år i forbindelse med 60+ Netværket.

Aftenens program starter med velkomst ved Ella Nyholm fra Folkeoplysningssamrådet. Herefter vil der være et oplæg fra Ole Rasmussen, der er formand for Roskilde Ældre Motion. Det er en forening, som i løbet af få år er nået op på små 3000 medlemmer takket være et bredt og tværfagligt samarbejde med flere af kommunens afdelinger og andre organisationer, samarbejde med nye foreninger og indsatser på det sundhedsfaglige områder.

Dernæst bliver der dialog om udveksling af erfaringer og fremtidsplaner samt forslag til, hvornår Åbne Uger 2020 bedst kan afvikles.

- Der er masser af potentiale, engagement og gode viljer i vores foreningsliv, så vi håber, rigtig mange vil komme med til denne aften, så vi kan få sat godt gang i det fortsatte netværksarbejde omkring 60+-indsatsen i vor kommune, siger Rune Sørensen.