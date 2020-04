Første sygeplejerske smittet i Odsherred

En af Odsherred Kommunes sygeplejersker er blevet konstateret smittet med COVID-19.

Det har kommunaldirektør Claus Steen Madsen orienteret byrådet om skriftligt.

Han forklarer, at den smittede sygeplejerske blev testet positiv onsdag den 8.april, at hun har milde symptomer og at hun nu er isoleret i sit hjem med mand og børn.