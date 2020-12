Se billedserie Til næste år rykker den første gravel-cykelfestival ind i Odsherred, i Anneberg Kulturpark og Geopark Odsgherred. Fra venstre i foto er det festival-bagmændene Dean Strange, Christian Orry og Kaare Breinholt, ejer af Anneberg Kulturpark, Gitte Klausen, og direktør for Geopark Odsherred, og Morten Egeskov. Foto: Jakob Carlsen

Første sted i Skandinavien: Odsherred skal huse den nye cykel-festival Backlands

Odsherred - 23. december 2020 kl. 18:01 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Den nye store cykel-trend, den amerikanske, natur-baserede gravel, som forener landevejscykling, mountainbike og cykelcross, kommer til næste år til Odsherred.

Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland og Geopark Odsherred bliver 10.-12. september hjemsted for Skandinaviens første gravel-festival »Backlands«, arrangeret af de tre danske gravel-entusiaster Dean Strange, Kaare Breinholt og Christian Orry.

De tre festival-dage vil byde på gravel-cykling i den naturskønne geopark og god mad og drikke, spændende talks, musik, film og events i Anneberg Kulturpark.

- Det er vigtigt for os at kunne tilbyde vores festival-gæster unikke omgivelser, fede ruter og et program, der indeholder lokal forankring, cykelglæde og god stemning. Det er vi gode til i Danmark, og det vil vi gerne vise internationale gravel-folk, lyder det fra de tre festivalbagmænd.

Gitte Klausen, ejer af Anneberg Kulturpark, og Morten Egeskov, direktør for Geopark Odsherred, glæder sig over at skulle huse en festival med fokus på naturoplevelser, cykling og lokal forankring.

- Backlands er lige i tråd med de værdier, som vi arbejder med i Anneberg Kulturpark. De smukke rammer og naturen i området er som skabt til den slags events, siger Gitte Klausen.

- Det siger sig selv, at vi er glade for, at Backlands kommer til at ligge her i Geopark Odsherred, siger Morten Egeskov.

- Fornemmelsen for landskabet, de gode oplevelser og samarbejdet med lokale aktører gør, at det er en win-win situation for alle parter. Vi har haft en rigtig god dialog med folkene bag festivalen, og vi deler den samme glæde for festival- og lokalmiljø, siger geopark-direktøren.

»Backlands« i Odsherred bliver den første af en række af festivaler, der skal afvikles i naturskønne områder i Danmark, Sverige og Norge.

Gravel er en stor trend inden for cykling og har fået markedet, interessen og kærligheden til cykling til at eksplodere.

Den oplevelses-baserede tilgang til cyklingens væsen har fået mange til at opdage glæden ved naturen.

Mange cykel-mærker har i øjeblikket svært ved at levere gravel-cykler i samme hastighed, som den store efterspørgsel.

- Vi har undersøgt mange forskellige steder i Danmark og har haft samtaler med lokale myndigheder, skovejere og producenter af lokale råvarer, og vi er overalt blevet mødt med stor velvilje. Det er superfedt og bestyrker os i, at konceptet her kan noget, siger Kaare Breinholt, én af de tre festival-skabere og bagmand til store events, blandt andet løbet »The Color Run«.

- Vi har selv cyklet mange tusinde kilometer på grusveje for at finde det bedste sted at afholde en festival, hvor vi kan fejre, dyrke og deles om glæden ved gravel-cykling. Odsherred er et unikt stykke Danmark med mange forskellige typer landskab inden for et relativt begrænset område og med udfordring og variation. Både til dem, der vil ud på lange ture på over 100 km, og dem der vil cykle kortere ture og tage sig tid til pauser, drikke en fadøl eller tage et billede. Og der er jo gude-smukt i Geopark Odsherred, siger Christian Orry.

Han minder om, at Odsherred er Unesco-godkendt geopark på baggrund af det særegne og kuperede istidslandskab

Christian Orry er ambassadør for gravel-cykling og har mange års erfaring med alle typer cykling, både på konkurrence-plan og som træner og tour-guide.

- Jeg og mange andre knus-elsker gravel-cykling, fordi det sociale er så vigtig en del, siger Dean Strange, den tredje festival-bagmand.

- Det drejer sig ikke bare om at komme hurtigst fra A til B men i ligeså høj grad at nyde naturen og få gode oplevelser sammen. Og så foregår gravel på nogle fede cykler, der er skabt til al slags terræn, siger Dean Strange.

Han er medvært på den populære podcast »Balsam for sjælen - alt om gravel-cykling«, som handler om kærligheden til gravel-cykling og de store naturoplevelser.

Billetsalget til »Backlands Odsherred« er netop åbnet, og der sælges kun 465 billetter på grund af de forventede corona-restriktioner.