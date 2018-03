Første påskeudstilling i auktionshallen

- Vi skal have brugt det her flotte hus til noget. Det har kostet to en halv million kroner at bygge, og det bliver brugt alt for lidt, efter min mening. Det kunne være sjovt, at det blev brugt til kunstudstilling, når nu dronningen har været her og indviet det, siger Poul Andersen.