Helle Simonsen blev overrumplet af kunsthåndværkernes iver for at være med, når Hempel Glamsmuseum for første gang holder julemarked. Foto: Per Christensen

Første gang på museet: Stor tilslutning til nyt julemarked

- Hvis coronaen stikker helt af, så gør vi det ikke, men så længe vi kan regulere og have 50 mennesker inde ad gangen, kan vi sagtens lave et hyggeligt og roligt julemarked, siger hun og fortæller, at tanken egentlig var at nøjes med at servere gløgg og æbleskiver og så åbne butikken, så folk kunne købe advents- eller julegaver.