Første etape næsten færdig: Så er der kommet kunstgræs på multibanen

Med varmen og den stigende jord-temperatur har det været muligt at grave ud og skabe underlaget til den nye multibane mellem Rørvig Friskole og Rørvighallen, første etape af det der i folkemunde kaldes »Rørvig Idrætspark, og nu er kunstgræs-tæppet lagt.

Mandskab fra firmaet Tress Sport & Leg har kørt strandsand ud og fordelt som fyld på kunstgræs-tæppet, efter at limen er hærdet, og der er lagt fliser langs banens kanter.

- Nu er der lagt kunstgræs. Vi nærmer os, siger Lars Lundgaard Jensen, formand for Rørvig Friskoles Støtteforening.

Ud over støtteforeningen er det Rørvig-Nakke Bylaug og Rørvig IF, der står bag arbejdet med at indsamle de 264.750 kr. til første etape af »Rørvig Idrætspark«, en kunstgræs-multibane - med bander - til fodbold, håndbold, tennis og andet.