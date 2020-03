Første corona smittede i Odsherred

Kommer flere smittede

Kommunaldirektøren fortæller, at begge de smittede er blevet diagnosticeret af egen læge, og at personalet anvender værnemidler, når de er i kontakt med borgerne.

Han slår samtidig fast, at personalet er vant til at håndtere borgere med smitsomme sygdomme, og at han ikke er i tvivl om, at der fremover vil blive konstateret flere medarbejdere og borgere, der er corona smittede i Odsherred Kommune.

"Medarbejdere, der er syge og arbejder i kritiske områder, bliver hjemsendt og kommer først på arbejde når de har været raske to dage derhjemme. Samtidig forsøger vi at begrænse smittespredningen så meget som overhovedet muligt og følger nøje situationen på alle vores arbejdspladser," siger han til dagbladet Nordvestnyt