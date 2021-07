Ifølge fagforeningen 3F underbetaler Troldebakkens Frugtplantage deres medarbejdere, så nu har de indledt en konflikt mod dem.

Først var de en del af kommunens julegave, nu er de i konflikt

Odsherred - 17. juli 2021 kl. 11:08 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det er ikke lykkedes fagforeningen 3F at få medarbejderne på Troldebakkens Frugtplantage i tale, men formanden for 3F, Allan Andersen, er overbevist om, at de omkring 100 udenlandske arbejdere, der er hyret til frugtplantagens frugtplukkeri, ikke arbejder under overenskomstvilkår, og han kalder plantagens ageren for en »grov udnyttelse af arbejderne,« og derfor har fagforeningen indledt en konflikt mod plantagen og mod firmaet Agropartner, der er delvist ejet af faren til plantagens ejer.

Ifølge Allan Andersen er Troldebakkens Frugtplantage medlem af en arbejdsgiverorganisation, og dermed dækket af en overenskomst, men ikke når det handler om de ansatte på plantagen, som er hyret via vikarbureau gennem Agropartner, og derfor har 3F indledt konflikten.

Undrer sig over fagforeningen Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Troldebakken Frugtplantages ejer, men hans far, Kjeld Stybe Petersen, fra Hørve, der som medejer af Agropartner, også er omfattet af konflikten, er forundret over fagforeningens ageren.

»Jeg er snart 80 år, og jeg er stort set pensioneret, men har en lille ejerandel i Agropartner, og det får fagforeningen til at varsle en blokade på min bopæl. Hvis de havde lidt tålmodighed, og ville indgå i en dialog, så ville det nok gå, men på mig virker det mere som om 3F har noget imod udlændinge, og det er derfor de skyder med så store kanoner,« siger han.

Allan Andersen afviser, at konflikten skulle handle om at de ansatte er udlændinge, og han siger, at 3Fs mission er at holde fast i overenskomsten for de ansatte, der arbejder i Danmark, uanset hvor i verden de kommer fra.

»Vi har flere gange indkaldt til mæglingsmøder, men det har de ikke været interesserede i, og derfor har vi indledt konflikten, som blandt andet vil betyde, at organiseret arbejdskraft ikke må håndtere deres frugt på blandt andet Coops lagre,« siger han.

Var kommunens julegave Ifølge 3F formanden, så har de været bekendt med det han kalder problemet på Troldebakkens Frugtplantage siden sidste sommer, og derfor skærer det i øjnene, at Allan Andersen med sin anden kasket som Socialdemokratisk gruppeformand og medlem af Odsherred Kommunes økonomiudvalg, på, har været vidende til, at der blandt kommunens julegavemuligheder i 2020 til medarbejderne var frugt og juice fra Troldebakken Frugtplantage.

»Jeg passer altid godt på med ikke at blande mine »kasketter« sammen, så når jeg sidder i byrådet, så er det ikke som fagforeningsformand, men det er klart, at nu, hvor det her er rejst i offentligheden, så vil jeg selvfølgelig ikke kunne sidde og se til, hvis kommunen på den måde er med til at understøtte underbetalt arbejdskraft,« siger han.