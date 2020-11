Først til mølle - unik historisk ejendom til salg

Odsherred er et utrolig populært sted at købe sommerhus.

Sommerhussalget i Danmarks største sommerhuskommune er eksploderet under Coronakrisen, og ejendomsmæglerne melder nærmest om tomme hylder og efterlyser sommerhuse til salg.

Her ligger Ordrup Mølle, hvor der er mulighed for flexbolig-tilladelse og derfor kan bruges både som sommerhjem eller helårshjem.

- Det er jo en helt unik bolig, at få til salg og bestemt ikke noget, der sker hver dag. Havde der ligget et almindeligt sommerhus på den placering var det både dyrere og allerede solgt. Men en mølle, er noget anderledes, det er liebhaveri, fortæller Mathias Norman Knudsen fra ejendomsmæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen, som har haft ejendommen til salg i et halvt års tid.