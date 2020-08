Se billedserie I foråret blev 1017 bøgetræer plantet rundt om på Odsherreds skoler som et led i børnedemokratidagens resultat, som også inkluderer en trivselsdag for alle de daværende 6.klasser. Det bliver nu afviklet online på grund af corona. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Først plantede de træer - nu giver unge penge til velgørenhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Først plantede de træer - nu giver unge penge til velgørenhed

Odsherred - 26. august 2020 kl. 13:53 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

40.000 kroner brænder i lommen på de nuværende 7. klasser i Odsherred. Penge som skulle have været delt ud i to portioner til henholdsvis Unicef og Børnecancerfonden. Det bliver der gjort noget ved på fredag, men det bliver ikke helt, som de unge havde besluttet det skulle foregå.

Tilbage i januar, hvor ingen tænkte på håndsprit, afstandskrav og smittetal, var repræsentanter fra Odsherreds daværende 6.klasser samlet i byrådssalen i Højby for i fællesskab at blive enige om, hvad 65.000 kr. skulle bruges til. Resultatet af forhandlingerne blev at plante 1017 bøgetræer rundt om på skolerne og donere penge til velgørende formål.

- De unge har jo nærmest allerede glemt, at de var med til børnedemkoratidagen. Så vi kan ikke blive ved med at udskyde det, så vi er nødt til at få sat et punktum, siger Louise Nordlund fra Ung i Odsherred, der er tovholder på sagen.

At samle 17 klasser midt i en corona-tid bliver for bøvlet, så det foregår online. Hver klasse får et partykit og laver de samme aktiviteter på hver deres matrikel. De skal samle skrald og melde ind til borgmesteren efter 30 minutter, hvor meget skrald de har samlet, hvorefter donationerne overrækkes.