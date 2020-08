I 2009 var et natligt skybrud op til Sommerland Sjælland Cup nær ved at aflyse stævnet, men ved fælles hjælp blandt deltagerne - og forkortede baner - lykkedes det at komme i hus. Foto: Kirsten Ellebæk

Først blev fodboldfesten udskudt, nu er den aflyst

Da Nykøbing IF i foråret udskød den traditionsrige fodboldfest Sommerland Sjælland Cup, som gennem mange år har ligget i to weekender op til skolernes sommerferie, skete det naturligvis i håb om, at man »på bagsiden« af corona-nedlukningen kunne gennemføre det som et sensommerarrangement. Datoerne den 5. og 6. september blev afsat til dette børne- og ungdomsstævne.

»Det er ærgerligt. Sommerland Sjælland Cup betyder jo både noget for fællesskabet i klubben, hvor mange frivillige går sammen om et stort arrangement, det betyder noget for alle børnene, som deltager, og så betyder det noget for økonomien. Vi får ganske enkelt færre kroner i klubkassen på denne måde. Men vi skal nok klare den. Og så håber vi, at vi har Sommerland Sjælland Cup på programmet til næste år,« siger Per Henning Jensen.