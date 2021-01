Følte sig glemt i sidste uge, nu er der vaccinations-glæde blandt handicappede unge

I sidste uge var de frustrerede på opholdsstedet Fårevejle Kirkebo, fordi det så ud til at beboerne var glemt i Sundhedsstyrelsens vaccinationsplaner, men nu lysner det.

Odsherred - 14. januar 2021 kl. 06:17 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

På bostedet Fårevejle Kirkebo, i Fårevejle, er der glæde efter nye vaccineudmeldinger.

I sidste uge så det ud til at bostedets 16 beboere, der alle er unge mennesker med svær epilepsi, neurologiske lidelser og unge med behov for hjælp fra hospitalernes specialiserede respirationscentre, var glemt i Sundhedsstyrelsens udrulningsplan for covid-vaccinationer, og det gav stor frustration, men ikke længere.

I hvert lyder det på rygteplan, at myndighederne er klar med en vaccinationsplan for bosteder som Fårevejle Kirkebo, og det glæder Mette Holst, der er faglig direktør på bostedet.

»Efter sigende vil man fra centralt hold i næste uge planlægge udrulningen af vacciner til sociale bo- og opholdssteder og det socialt ansatte frontpersonale. Vi forventer at skulle indberette oplysninger i løbet af denne uge. Vi er selvfølgelig glade og lettede over, at der er skruet op for lyset i tunnelen, og at der er blevet lyttet til alle de mange pårørende og professionelle, der har ytret bekymring i denne sag.Hvornår vaccinationerne helt konkret kommer til unge sårbare borgere, ved vi i sagens natur ikke. Vaccinerne skal jo produceres og sendes ind i landet først. men bare det at være med i planlægningen, blive set og hørt som målgruppe, giver tryghed og glæde her i huset,« siger hun.

Region Sjælland har i sidte uge færdigvaccineret over 300 beboere på Odsherreds plejecentre, men kunne ikke give svar på, hvornår gruppen af sårbare unge kunne blive vaccineret, og Sundhedsstyrelsen erkendte, at det haltede lidt med informationen om, hvornår gruppen af unge sårbare borgere kunne regne med at blive indrulleret i planen for vaccinering