Følg 75 meter minestrimmel: Så kommer du til borgerservice uden coronapas

Hvis borgerservice ligger i samme bygning som biblioteket, og de to funktioner ikke kan adskilles, skal der som led i genåbningen fra 21. april vises coronapas eller negativ test for at komme i borgerservice - ligesom på biblioteket.

I Aksen i Asnæs indebærer det, at borgere, der har bestilt tid til borgerservice, lige skal gå cirka 75 meter ekstra fra hovedindgangen - om på den anden side af biblioteksbygningen - for at komme til den bagindgang, som nu benyttes til borgerservice-afdelingen.

- Det jo ikke være meningen at kræve et coronapas som adgang til borgerservice, hvis man for eksempel er kommet for at få løst problemer med sin Nem-ID. For nogle mennesker er det også en udfordring at blive testet, siger Jesper Bertelsen.