Føler sig ikke hørt

Odsherred - 29. september 2020

Medarbejdersiden i kommunens hovedudvalg - det øverste samarbejdsorgan - skriver i et høringssvar til 2021-budgettet, at man ikke kan udtale sig om budgettet i år, da procedurerne ikke er blevet overholdt i forhold til at drøfte konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. »Vi er ærgerlige over processen, og vi vurderer, at MED-aftalen ikke er blevet overholdt«, skriver medarbejderne.

Høringssvaret er et af i alt 49, som politikerne i Odsherred Byråd har modtaget.

Byrådet skal vedtage budgettet tirsdag den 6. oktober. Direktionen har afgivet et skriftligt svar på kritikken fra medarbejdersiden i hovedudvalget. Direktionen beklager, at medarbejderne ikke ser sig i stand til at afgive høringssvar, men konstaterer, at alle lokale med-udvalg har afgivet høringssvar.

Direktionen anbefaler, at hovedudvalget fremover inviteres til at deltage i den første del af byrådets budgetseminar, hvor forudsætningerne for det kommende budget gennemgås.

Borgmester Thomas Adel-skov (S) ærgrer sig også over, at der ikke er kommet et høringssvar fra medarbejdersiden i hovedudvalget.

- Økonomiudvalget ville under normale omstændinger have holdt et møde med hovedudvalget, men det har på grund af hele situationen med corona ikke været muligt. Meget har været anderledes i år. Det er afgørende for os, at vi har fået mange høringssvar fra medarbejdergrupperne, så samlet set har medarbejderne givet gode høringssvar, siger Thomas Adelskov.