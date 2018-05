Arne Mikkelsen er rendt ind i kritik fra flere medlemmer af rådet for socialt udsatte. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Føler sig gidslet af SFer

Odsherred - 18. maj 2018 kl. 19:27 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jørgen Knudsen sidder i rådet for socialt udsatte som repræsentant for foreningen Sind, men han har også stor viden om kommunens hjemløse fra sin stilling som social vicevært ved de såkaldt skæve boliger på Vangen i Nykøbing, og han er pikeret over formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF), som han mener politiserer rådet unødigt, da han bragte en sag videre om afskaffelse af husvilde problemer. Jørgen Knudsen føler sig gidslet som politisk bagland for SFeren og han slår fast at der er faktuelle fejl og misforståelser i oplægget.

»Arne Miklesen skriver blandt andet, at ikke alle de skæve boliger er udlejet, og det er ikke sandt, for det er de, og målgruppen til boligerne ligger fuldstændig fast. Det er mennesker, som har en adfærd, der gør det vanskeligt for dem at bo andre steder. Samtidig skriver Arne Mikkelsen, at antallet af hjemløse er steget voldsomt. Nej, det er de ikke, men kommunens medarbejdere er blevet bedre til at tælle de hjemløse. Jeg har tidligere skåret ud i pap, at rådet ikke er et SF forum, og jeg føler at jeg bliver en del af Arnes politiske spil, og det ønsker jeg ikke,« siger han til Nordvestnyt.

Formanden for rådet for socialt udsatte, Jørgen Revsbech, ønsker ikke en konflikt med Arne Mikkelsen, men han kan godt genkende Jørgen Knudsens kritik.

»Vi ville ikke sende det oplæg videre som råd, og det ville vi ikke, fordi vi ikke skal lægge politikken i kommunen. Vi er et samarbejde mellem en masse mennesker, der gør noget frivilligt, og vi giver gerne gode råd, men ikke politiske råd. Vi havde på det seneste møde i rådet en lang polemik om referatet, og vi gjorde Arne Mikkelsen opmærksom på, at vi ikke ønsker at være hans støttegruppe, og vi har bedt Arne om at passe på med ikke at tage os til indtægt for noget som der ikke er belæg for. Jeg vil ikke lægge mig ud med Arne Mikkelsen, men han skal ikke bruge rådet som sin politiske back up gruppe,« siger han til avisen.

Arne Mikkelsen genkender kritikken, men han undrer sig over indholdet i den.

»Rådet for socialt udsatte er nedsat af politikere, og dets arbejde er selvfølgelig politiske handlinger. Det er da klart, at SF har nogle af de holdninger jeg har, men det er jo ikke partiet der taler. Jeg bliver mødt af noget forblommet snak om, at vi ikke skal være partipolitiske, men det er vi jo, og hvis ikke man forstår det, så synes jeg ikke man har noget at gøre i rådet. At skabe ordentlige vilkår for de udsatte er da politisk,« siger han til Nordvestnyt.