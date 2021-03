Fødselaren meldte afbud, så byrådet sparede sangstemmerne

Borgmester Thomas Adelskovs (S) plan var, at opfordre byrådet til at fatte flag og synge fødselsdagssang på aftenens byrådsmøde, men det slap både de og seerne for, for Vagn Ytte Larsen, der i dag fylder 80 år, havde meldt afbud til aftenens møde, og så var der ikke nogle at synge tillykke for.