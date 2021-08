Fødselar: Jeg er nødt til at blive 100 år

- Det var her, jeg så Sanne for første gang. Hun stod nede i tørregården, og jeg sagde til min makker, at hende ville jeg have. Jeg måtte dog kæmpe for det, før hun gik i fælden, siger Carsten Christoffersen og smiler til Susanne »Sanne« Bagge.

- Det startede faktisk med, at jeg var bange for bier, og det ville jeg have gjort noget ved, så jeg sagde til Sanne, at vi skulle have et bistade. Hun troede, jeg var blevet tosset, men vi anskaffede os et par bistader. På et tidspunkt var vi helt oppe på at have 14, men nu er vi nede på seks, for der skal være tid til at køre i den her, siger han og ser på drengedrømmen »Sally«, en Ford Mustang fra 1964.