Fødevarepris til kartoffelavler fra Lammefjorden

Prisen blev overrakt af Brian Johansen, direktør i SuperBrugsen i Asnæs ved en lille begivenhed i Ungehuset i Asnæs for et stykke tid siden.

Det var Erhvervsservice Odsherred, Odsherred Erhvervsforum og Nationalt Center for Lokale Fødevarer, der havde nomineret Storøhage Kartofler for det konstante arbejde med at sætte Lammefjordskartoflen på menuen på de danske middagsborde - også i nye produkter som den prisvindende kartoffelpizzabund ved Food Days 2019.

»Virksomhedens store engagement med at udbrede kartoflens anvendelse kommer tydeligt frem når de f.eks. udfordrer de lokale efterskole-elever i at fremtrylle en tre rettes menu, hvor kartofler indgår i alle tre retter. Det kan også være som mentor for de studerende på Professionshøjskolen Absalon. Når der tales om udvikling og bæredygtighed er et af målene at udvikle kartoffelbaserede produkter, der kan erstatte pastaen på middagsbordet. Storøhage Kartofler arbejder innovativt og nytænkende, hvilket giver Lammefjordskartoflen en helt central plads på middagsbordet, står der blandt andet i begrundelsen for prisen .