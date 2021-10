Foreningen Fødevarer i Odsherred, FiO, havde ellers aflyst årets markedsdage, men rykker nu ind i historisk køkken i Anneberg Kulturpark i forbindelse med større fødevaremarked i efterårsferien. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Fødevaremarked rykker ind i historiske rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fødevaremarked rykker ind i historiske rammer

Odsherred - 01. oktober 2021 kl. 06:21 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det velkendte FIO-marked, som i en årrække har haft base i lethallen på Kongeengen, flytter til Anneberg og er blevet udvidet med endnu flere fødevareproducenter. I den anledning har det skiftet navn til Odsherred Madmarked. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Anneberg Kulturpark.

Egentlig havde foreningen Fødevarer i Odsherred aflyst markedet for i år, men måske er efteråret et bedre tidspunkt for fødevareproducenterne, funderer foreningens formand, Mogens Bentzen, Sidinge Gårdbutik.

- Corona betød, at vi nærmest blev løbet over ende rundt om i butikkerne. Juli sidste år havde vi den bedste omsætning for en juli nogensinde - på trods af, at vi plejer at regne omstæningen fra FiO-markedet med. Det var jo aflyst, og i år spurgte jeg medlemmerne, om de orkede et marked i juli, men det var der faktisk ingen der havde overskuddet til, fordi de har så travlt, uddyber Mogens Bentsen.

Om det velkendte FiO-marked genopstår i Kongehallen i juli 2022, må tiden vise.

- Vi vil gerne støtte op om det initiativ, de har taget i Annebergparken i efterårsferien, og så evaluerer vi efterfølgende på det. Jeg ved heller ikke om vi kan komme tilbage til Kongehallen, for der er jo kommet kunstgræs på. Men jeg forventer ikke, at markedet i Annebergparken bliver lige så hektisk, som det plejer at være i juli med 8-12.000 besøgende. Jeg forventer det bliver mere stille og roligt, hvor der er tid til at tale med kunderne, siger FiO-formanden.

Anneberg Kulturpark åbner den historiske køkkenbygning op og giver plads til alle, der har lyst til at præsentere deres produkter.

- Vi tror på at vi kan skabe en hyggelig stemning i det ellers meget rå lokale, siger Anne Louise Schantz fra Anneberg Kulturpark.

Odsherred Madmarked vil byde på en bred vifte af spiselige og drikkelige fristelser mandag og tirsdag i efterårsferien.

På markedet kan man møde - og smage på produkterne fra - blandt andre Lammefjordens Spisekammer, Ørnberg Vin, Sidinge Gårdbutik, Rørvig Catering, Skjelbjerggård, Isøre Is, Dansk Tang, Højsgaard Mikrovineri, Nr. Asmindrup Slagtehus, Dalsbakkegård, Lokalristeriet, Odden Bryg og den nye brygmester på Anneberg, Søren Parker Wagner, der under navnet Deep Root vil præsentere de spæde eksperimenter på hans kommende øl.