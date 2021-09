Fødevare-iværksættere udvikler klimavenlig mad for 5 millioner

For nylig vandt Sabine og Tobias Harboe produktinnovationsprisen for deres ret »nordisk tempeh« ved kokkekonkurrencen »Sol over Gudhjem« på Bornholm.PR-foto.

Odsherred - 21. september 2021

Iværksættervirksomhederne Contempehrary og Dansk Tang, der begge har adresse i Anneberg Kulturpark skal de næste tre år udvikle plantebaserede, klimavenlige fødevarer og sammen med Plant Jammer, Københavns Universitet og Professionshøjskolen Absalon udbrede kendskabet til den indiske specialitet i nordisk udgave.

Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på sin hjemmeside.

Samarbejdsparterne har under projekt-titlen » Tempeh - en løsning til at spise sundt og klimavenligt« fået over 5,2 millioner kroner i udviklingsstøtte fra GUDP - et udviklingsprogram under Landbrugsstyrelsen.

Fødevareiværksætterne bag Contempehrary, Tobias og Sabine Harboe, producerer den indiske fødevare lavet på soyabønner i en nordisk udgave af lokale råvarer som eksempelvis korn, hestebønner og ærter, fra adressen i Anneberg Kulturpark.

Her foregår produktionen i høj grad manuelt ud fra en traditionel indonesisk fermenteringsmetode.

I projektet vil processen blive fintunet for at skalere produktionen op i et automatiseret procesanlæg.

Det er nødvendigt for at indfri potentialet for nordisk tempeh og gøre produktet prisvenligt for en bredere målgruppe.

- Den store udfordring er, at der ikke findes procesudstyr, som der gør til alle andre fødevareproduktioner, som man kan bruge eller tilpasse til tempeh-produktionen. Det skal vi selv til nu, uddyber Tobias Harboe.

Drøm om måltidskasser

Pengene fra GUDP gør det også muligt at udvikle og teste mindst tre nye typer tempeh med tang sammen med naboerne Dansk Tang, som også har god succes med at levere frisk tang til restauranter og kantiner.

Københavns Universitet deltager i projektet for at undersøge proteinfordøjeligheden, og det ser ud til, at fermenteringen gør det nemmere for mennesker at optage den vigtige aminosyre lysine.

Projektet har også fokus på at introducere de danske forbrugere til tempeh, som har været brugt i Indonesien i hundredvis af år.

Her kommer Professionshøjskolen Absalon ind i billedet. Skolen vil gennemføre en forbrugerundersøgelse af, hvordan tempeh kan blive en del af dansk madkultur.

Håbet og visionen er, at nordisk tempeh ud i både måltidskasser og detailhandlen.

_ Vi har allerede et samarbejde med Skagenfood, men andre kunne også være interessante, siger Tobias Harboe.

For at inspirere forbrugerne til at bruge tempeh sammen Harboe-parret med Plant Jammer og kokken Mikkel Karstad om et online opskriftsunivers.