Fodboldskole med Albrechtsen

Landsholdet, Brøndby IF, FC København, FC Midtjylland, West Bromwich Albion og Derby.

PRO Fodboldskole har tilknyttet tidligere professionelle spillere - en af dem er Kris Stadsgaard, som oplyser, at man sidste år holdt en lignende fodboldskole i Fårevejle, og dengang var der omkring 30 deltagere.

- Vores fodboldskoler er en pendant til DBU's og DGI's fodboldskoler, dog med den forskel, at vi har nogle cheftrænere, skoleledere, som er tidligere professionelle fodboldspillere, blandt andre Martin Albrechtsen, siger Kris Stadsgaard og fortsætter:

- Den professionelle leder går rundt blandt alle holdene, hvor der er tilknyttet en træner. Vi tager ikke alle ind som trænere. Deltagerne skal gerne kunne mærke, at de lærer noget mere, når de deltager i vores fodboldskoler. Der er selvfølgelig også plads til sjov og ballade, men vi går også meget op i, at deltagerne lærer noget i løbet af ugen.

Deltagerne behøver ikke at være specielt talentfulde for at deltage.