Fodbold for momser og gutter

Hver torsdag kl. 10 kan 60-plussere bare møde op, når Fårevejle BK byder på fodbold-motion. På sigt er det meningen, at træningen skal deles op i et hold for kvinder (Momseholdet) og et for mænd (»De gæve Gutter). Fodboldstøvler er ikke et krav. Foto: Torben Andersen