Se billedserie 25 var mødt frem, da Livsgnisten holdt årets generalforsamling, og frustrationen blandt deltagerne var stor, når talen faldt på kommunens planer om at flytte demensindsatsen fra Vig til Højby. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Flytteplaner har skabt utrolig dårlig stemning på demensområdet

Odsherred - 09. juni 2021 kl. 08:08 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det er trods alt politikerne der bestemmer.

Sådan sagde formanden for kommunens social- og forebyggelsesudvalg, Arne Mikkelsen (SF), blandt andet, da han var gæst på pårørendeforeningen Livsgnistens generalforsamling tirsdag aften.

Stærkt frustrerede Han skulle forklare, hvorfor den kommunale administration vil have flyttet den kommunale demensindsats fra plejecenter Baeshøjgård i Vig til Solvognen i Højby. Der er for meget larm på Baeshøjgård, lyder en del af forklaringen fra embedsværket, men blandt de 25 deltagere på aftenens generalforsamling, var der to brugere af demensindsatsens dagcentertilbud, og de sagde begge, at larm-argumentet er fup og humbug, og i det hele taget var de mange frivillige stærkt frustrerede over det de betragter som en uigennemtænkt plan, der vil gøre hverdagen mere kaotisk og angstprovokerende for demensramte og deres pårørende.

Står det til Arne Mikkelsen, så bliver der ikke tale om nogen flytning af demensindsatsen, men om der politisk flertal for den holdning, vil vise sig på dagens udvalgsmøde, hvor han, sammen med Venstre, har gennemtrumfet at Livsgnisten bliver hørt på lige fod med embedsmændene.

Intet hørt Arne Mikkelsen luftede på mødet sin store frustration over, at politikerne ikke blev taget med råd, da administrationen besluttede at ville flytte demensindsatsen, og han er overbevist om, at der vil være et politisk flertal for at lade den kommunale demensindsats blive på Baeshøjgård.

Blandt aftenens tilhørere var der ikke tvivl om, at embedsmændene sætter systemsmarte bygningsrokader over demensramtes velbefindende, og at øvelsen snarere handler om, at få plads til sammenlægningen af hjemme- og sygeplejen, end den handler om at levere et godt tilbud til demente borgere.

Arne Mikkelsen sagde på mødet, at han kan se noget godt i diskussionen, for hvis et politisk flertal vil lade indsatsen blive i Vig, så vil det kræve nye løsninger, og i hans optik vil det blandt andet give drømmen om et egentligt demenshus ben af gå mod virkeligheden på.

Flere gjorde opmærksom på, at en flytning af indsatsen vil give et kaotisk scenarie, hvor demente borgere, der har brug for Naturens Pusterum skal køres frem og tilbage mellem Højby og Vig i bus, og frustrationen hos de pårørende er enorm

- Vores område trænger i den grad til mere opmærksomhed. I mange år er kommunens demensarbejde ustandseligt sat i stå. Både i systemet og politisk. Tidligere havde vi et tæt samarbejde med demenskonsulenterne, som vi til en vis grad delte virkelighed med. Faktisk føltes demenskonsulenterne som en del af vores livsverden, ude i hjemmene og i kontakten til kommunen. Nu skal vi vi lære at agere i en systemverden, hvor informationer og dialog ikke glider så glat, sagde Livsgnistens formand, Peter Løn.