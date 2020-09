Børne- og uddannelsesudvalget skulle have holdt møde på Fårevejle Skole og mødes med skolebestyrelsen. men det blev aflyst på grund af coronasituationen, fortæller udvalgets formand Søren With (S). Foto: Thomas Olsen

Flyttede møde på grund af coronasmitte på skole

Da skolestrukturen blev ændret i Odsherred besluttede Børne- og uddannelsesudvalget at holde møder med de nye skolebestyrelser. En beslutning, som har været givtige, vurderer udvalgsformand Søren With (S), der dog måtte aflyse mødet med skolebestyrelsen for Asnæs, Fårevejle og Hørve skoler forleden. Det skete på grund af de skærpede anbefalinger fra borgmesteren om at begrænse politisk mødeaktivitet og gå foran med et godt eksempel i en tid, hvor antallet af coronasmittede Odsherred ligger tæt på grænsen til at rød zone i sundhedsmyndighedernes statistikker.