Flymekanikeren der hellere ville arbejde med unge

Odden: Stefan Bager ligner ikke en mand, der vil lade sig slå ud af ret meget, når han på en kold novemberdag, iført shorts og en tshirt med teksten »You will never work alone«, tager imod på gårdspladsen ved det nedlagte landsted på Bakkelyvej på Odden. Han har for nylig oprettet Bagers Ungeservice på adressen, hvor planen er, at han fremadrettet skal give hvad han selv beskriver som håndholdt praktik og coachingsamtaler til unge, som er for udsatte og sårbare til at følge et almindeligt undervisningsforløb eller et job.