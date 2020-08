Flygtningebørn bliver i Nykøbing

Se billedserie Det bliver en noget mindre skare af elever og forældre som samles til første skoledag i næste uge på Nykøbing skole. Foto: Foto: Niels Sørensen

Odsherred - 05. august 2020 kl. 10:19 Af Helene Nielsen

Det vakte bekymring hos borgmester Thomas Adelskov (S), da han tre uger inden skolestart modtog en melding om, at næsten 50 procent af eleverne i den nye børnehaveklasse på Nykøbing skole, som har første skoledag om få dage, er flygtningebørn.

- Jeg er bekymret for undervisningsniveauet, når der er så mange børn med sproglige udfordringer. Samtidig er jeg bekymret for, hvad de etnisk danske børns forældre gør - om de begynder at flytte deres børn til en anden skole og dermed øger udfordringen i første omgang i klassen, men måske senere hen også hele skolen, sagde borgmesteren.

Thomas Adelskov havde bedt administrationen om en redegørelse, for at finde ud af, om der kunne bringes balance i fordelingen af de tosprogede børn. Redegørelsen, som kom tirsdag, fastslår, at forældre ifølge folkeskoleloven altid har ret til at få deres børn optaget i det skoledistrikt barnet bor. Odsherred Kommune kan med hjemmel i lovgivningen ikke sætte grænser for, hvor mange tosprogede elever, der er i en klasse.

Mens den store andel af flygtningebørn i børnehaveklassen i Nykøbing er kommet som en overraskelse for borgmesteren og det samlede børne- og uddannelsesudvalg, så har man på Nykøbing skole siden foråret arbejdet målrettet med, at kunne modtage gruppen af tosprogede elever.

Der har i de senere år været et stigende antal tosprogede elever på Nykøbing skole. Antallet af elever i børnehaveklasserne har de sidste to år være 33, men i år er elevtallet faldet til 21 elever med 11 etnisk danske og ni tosprogede elever.

- Problemet er, at der er færre etisk danske børn. Derfor lyder ni flygtningebørn af mange, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).

Redegørelsen bliver behandlet på møde i børne- og uddannelsesudvalget i næste uge.

- Jeg forventer, at udvalget nu drøfter de initiativer der er igangsat og de initiativer, der er foreslået, samt at udvalget følger op om det er tilstrækkeligt og effektfuldt, siger Thomas Adelskov.