Flygtning håber på en plads i byrådet

Han kom til Danmark som flygtning for tre et halvt år siden, og nu går han efter en plads i byrådet.

Selv om han selv er flygtning, har han ikke meget flygtningepolitik på sit valgprogram. Han synes Danmark har taget godt imod ham, og har ikke noget, at klage over. Til gengæld vil han gerne gøre noget for at bedre forholdene for de ældre.