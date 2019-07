Se billedserie Krabbeløb for de yngste. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Flyangreb trak folk til Havnebyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flyangreb trak folk til Havnebyen

Odsherred - 07. juli 2019 kl. 15:43 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var tæt pakket med mennesker på havnemolen i Havnebyen, da to f-16-fly fra afvisningsberedskabet og 727 fighter squadron på flyvestation Skrydstrup søndag klokken 11.04 udførte et simuleret angreb mod et skib i havet ud for havnebyen. Enkelte børn måtte holdes for ørerne, men ellers var der begejstrede smil hos de fleste tilskuere over drønet fra de to jagerfly, som vendte tilbage et par gange.

- Det har helt sikkert trukket ekstra med folk til, at vi har haft både jagerfly og Frømandskorpset til at være her under Odden sætter sejl. Så vi er beærede over, at de har valgt os som platform, siger Mette Riis Schmidt, som er koordinator på arrangementet.

Også uden jagerfly og frømænd, var der mange gæster ved boderne både lørdag og søndag. Lørdag endda med en del regnbyger.

- Her har været sådan en god stemning, hvor folk har kunnet summe rundt og gjort lige det, de havde lyst til, siger Mette Riis Schmidt.

Boderne bød på diverse smagsprøver på lokale produkter, og der duftede af røgede fisk, nystegte fiskefrikadeller, grillet kød og gammel ost, efterhånden, som man bevægede sig rundt på havnen. Et sted kunne børn prøve kræfter som brandmænd med en gammel sprøjte, et andet sted var der sejlture i en stor gummibåd. Der var væddeløb for krabber og mulighed for at knuse porcelæn i det muntre køkken. Oppe på bakken var Arthur i gang med at lave reb på ægte rebslager-vis, mens andre børn sad og snittede træmænd - endda uden at have lavet skarnsstreger.

- Vi er jo en frivillig forening, som står bag alt det her. Det skulle gerne give aktiviteterne et charmerende præg af frivillighed, og måske en sød forvirring. Men det er da mit indtryk, at folk har hygget sig gevaldigt, siger Mette Riis Schmidt.