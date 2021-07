Takket være et rekordstort antal sommerhusudlejninger i 2020, blev der masser af flødeskum i Fonden Geopark Odsherreds seneste regnskab. Foto: Marianne Nielsen

Flødeskumsregnskab fra geoparken

Odsherred - 23. juli 2021 kl. 13:01 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

2020 blev et går med øget overskud på bundlinjen for Fonden Geopark Odsherred og vidner om et år, der trods coronapandemien har været indtægtsgivende.

Et resultat på 439.457 kroner i 2020 mod 101.254 kroner i 2019 lyder slutopgørelsen.

Fondens regnskab, som blev offentliggjort for nylig, fortæller om et turbulent år, hvor det dog alligevel lykkedes at øge overskuddet med knapt 340.000 kroner. Et år der bød på både ny direktør for geoparken, overtagelse af Feriepartner Odsherred, da kommunen blev en del af turismefremmeindsatsen i Destination Sjælland og ikke mindst nedlukningen af Danmark og efterfølgende et væld af restriktioner, da corona ramte landet.

Nedlukningen fik stor indflydelse på feriehusudlejningen i Feriepartner, da nedlukningen medførte mange danske gæster i sommerhusene.

Faktisk blev sommerhusudlejningen den bedste nogensinde sidste år, med en fremgang i antal udlejede uger og omsætning på mere end 20 procent. Samtidig steg antallet af huse til udlejning og tilsammen var det en væsentlig faktor for bundlinjen på 2020-rengskabet, erkender direktør i Geopark Odsherred, Morten Egeskov.

- Sommerhusudlejningen er de eneste frie midler vi har, så det har været virkelig godt for årets resultat. 2019 var også et rigtig godt år, med det et tykt lag flødeskum, som betyder, at vi kan udvikle eller uddele midler, siger han.

Fik del i hjælpepakke

Mens det gik forrygende med bookingen af sommerhuse, var der mere stille omkring geoparkens øvrige planlagte aktiviteter, og af regnskabet fremgår det, at Geopark Odsherred har fået del i hjælpepakkerne for i alt 138.353 kroner for corona-aflyste arrangementer.

Geopark Festival og Grand Cru blev gennemført med Corona-restriktioner, mens Geopark Bjerg Grand Prix helt måtte aflyses med bare en uges varsel, på grund af skærpede forsamlingsrestriktioner.

I september blev Solvognens Fundsted i Trundholm Mose indviet med deltagelse af H.M. Dronningen.

Stedet, der formidler områdets ikoniske oldtidsfund, mangler dog lidt endnu, før visionen for stedet er fuldendt.

- Vi har råd til at etablere alt andet end den bygning med blandt andet toiletfaciliteter vi gerne vil have. Der skal fonde til, for at rejse de midler, og det er vi fortrøstningsfulde overfor nok skal lykkes. Men der er råd til teltplads og borde-bænkesæt ved området, siger Morten Egeskov om planerne for 2021.