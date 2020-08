Flertallet underkendte økonomiudvalget, og gav Felex en bestyrelsespost

Også viceborgmester Thomas Nicolaisen (R) var arg modstander af politikerdeltagelse i Baeshøjgårds bestyrelse, og han undrede sig over, at forslaget først kom op nu.

Vagn Ytte Larsen (S) slog dog i en længere tale fast, at han fandt det som en særdeles klog ide, at vælge Felex Pedersen til plejecentrets bestyrelse, og så remsede han en række bestyrelser op, hvor der også sidder politikere.

Venstres Hanne Pigonska gav udtryk for, at det også var kommet som en overraskelse for Venstre, at Socialdemokratiets »fremmeste politiker skulle indsættes i bestyrelsen, det var en overraskelse, der gjorde, at nakkehårene rejste sig.«