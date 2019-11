Paw Pedersen (DF), formand for miljø- og klimaudvalget, stemte for dispensation til borger, der har etableret en remise inden for åbeskyttelseslinjen. Foto: Torben Andersen

Flertal vil give dispensation

Forvaltningen havde lagt op til at give afslag på en dispensation. Ud over hensynet til åbeskyttelseslinjen pegede embedsmændene på, at remisen er placeret i et område, som i kommuneplanen er udpeget som uønsket til skovrejsning. De fremhævede også, at beplantningen består af arter, som bliver høje »og derved vil have stor betydning for oplevelsen af landskabet og tage udsigten ind over området«. Forvaltningen skriver også, at en dispensation ikke vil skabe præcedens i forhold til lignende sager.