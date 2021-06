Odsherred Kommune skal vedtage et nyt affaldssorteringssystem, men politikerne er ikke enige om processen. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Flertal vedtager affaldsplan - udenom Socialdemokratiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal vedtager affaldsplan - udenom Socialdemokratiet

Odsherred - 08. juni 2021 kl. 21:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet foreslog på tirsdagens møde i miljø- og klimaudvalget, at punkterne, der vedrører den fremtidige affaldssortering, blev taget af, så de kan blive diskuteret ved en række borgermøder.

Men sådan kom det ikke til at gå.

Et flertal i udvalget, bestående af Venstre, Enhedslisten og Nyt Odsherred, sagde nemlig nej til dette, og derfor blev punkterne behandlet.

Finn Hallberg (V) forklarer, at det ikke mindst var administrations oplysning om, at man ikke mente at kunne nå at være klar til den nye affaldssortering inden for tidsfristen, hvis sagerne ikke blev afklaret nu, der gjort udslaget for Venstre.

- Administrationen frygtede også nogle større prisstigninger, hvis vedtagelsen først kommer senere, siger Finn Hallberg, som gerne havde set, at byrådet forinden havde holdt et temamøde om sagen.

- Det ville sikre, at vi ville være på samme omgangshøjde, siger Finn Hallberg.

Vagn Ytte Larsen (S),næstformand i udvalget, er meget overrasket over, at et flertal ønskede at behandle sagerne.

-Vi har derfor krævet sagen behandlet i byrådet, så må vi se, hvordan det går der. Jeg tror nu nok, at vi her kan samle et pænt flertal for at udsætte den nye affaldssortering, siger Vagn Ytte Larsen, som ikke forventer, at det bliver dyrere at vente med en beslutning.

- Jeg tror derimod, at det bliver meget, meget bedre. En inddragelse vil nemlig sikre, at folks forståelse for den nye affaldssortering bliver større, siger han.

Da Socialdemokratiet ønskede sagerne taget af dagsordenen, deltog de ikke i afstemningerne. Men flertallet vedtog oplæggene fra forvaltningen, blandt andet en ordning med tre beholdere på 240 liter til indsamling af papir, pap, glas, metal, plast og fødevarekartoner.

Men sagen kommer altså også en tur forbi byrådet.