Stine Zachariassen fik afslag på dispensation fra afstandskravene for sin hundepension. Foto: Torben Andersen

Flertal siger nej til hundepension

Odsherred - 02. april 2020 kl. 08:13 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stine Zachariassen, som sammen med sin mand driver hundepensionen Team Huntingdogs på Lammefjorden, får ikke dispensation af miljø-og klimaudvalget.

Her vil flertallet ikke dispensere fra afstandskravet på 200 meter. Udvalget var tirsdag aften samlet til et virtuelt møde. For et halvt års tid siden gav man en midlertidig dispensation, så forholdene kunne blive undersøgt til bunds.

Udvalgsformand Paw Pedersen (DF) har besøgt hundepensionen og stemte i første omgang for den midlertidige dispensation.

Men i går afviste han - sammen med S og EL - at give en permanent.

- Vi trak dispensationen, selv om vi har dyb sympati for forslaget, men der er en risiko for, at kommunen bliver erstatningsansvarlig, og vi synes ikke, at vi i givet fald kan lade skatteborgerne betale for det, siger Paw Pedersen, som fortsætter:

- Vi måtte desværre give afslag. Jeg havde gerne set, at hundepensionen kunne fortsætte. Forhåbentlig kommer der nye regler, for det er i min verden forrykt, at man ude på landet ikke kan have en hundepension.

Helge Fredslund (V) er meget skuffet over flertallets afgørelse.

- Jeg er rigtig, rigtig trist. Det er virkelig frustrerende, at en virksomhed, som har fungeret godt, ikke kan fortsætte, siger Helge Fredslund, som vil begære sagen i byrådet.

- Og jeg vil også tage kontakt til folketingsmedlemmer for at høre, om det virkelig ikke skulle være muligt at give en sådan dispensation i landzone, siger han.