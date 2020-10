Et flertal i Odsherred Kommunes byråd opfordrede borgmester Thomas Adelskov (S) til at sætte pubnkt om flere flygtninge til afstemning, og det gjorde han, og så røg forslaget ud af byrådets dagsorden.

Flertal sagde nej til afstemning om flere flygtninge

Partierne foreslog derfor, at byrådet tirsdag aften skulle enes om et brev til udlændinge- og integrationsministeren, hvor de opfordrede til at sende flere flygtninge til Odsherred Kommune, hvis det kan lette situationen for de uledsagede børn, der opholder sig i den belastede Moria-lejr i Grækenland.