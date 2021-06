Se billedserie Socialdemokratiet stemte sammen med SF, EL og RV for den store fredning, men Felex Pedersen afveg fra partilinjen. Foto: Torben Andersen

Flertal i byråd ønsker den store fredning

Odsherred - 01. juni 2021 kl. 22:38 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Undskyld!

Sådan lød socialdemokraten Felex Pedersens første ord, da tirsdag aften besteg talerstolen i byrådet.

Felex Pedersen sagde undskyld, fordi han, som resten af byrådet, for et år siden havde stemt for at indlede en omfattende fredning af Skamlebæksletten, Veddinge Bakker og Bollinge Bakke. Og undskyldningen var rettet til de berørte lodsejere. Felex Pedersen forklarede, at han nu var blevet klogere og ikke længere kunne støtte forslaget.

- Havde jeg dengang kendt konsekvenserne af forslaget, havde jeg aldrig stemt for forslaget, sagde Felex Pedersen, som stod alene i den socialdemokratiske gruppe med sit synspunkt.

Byrådsmødet, som fandt sted på Vig Skole, havde kun fredningssagen på dagsordenen.

To forslag lå på bordet, og et stort flertal bestående af S, SF, EL og R stemte for det mest vidtgående, der også berørte Veddinge Bakker.

Det andet forslag var mere begrænset og havde fokus på at udvide den eksisterende fredning til Skamlebæksletten.

Dette forslag fik alene opbakning fra V, Nyt Odsherred og DF - samt Felex Pedersen.

Vagn Ytte Larsen (S) pegede på, at fredningsforslaget har et klart formål.

- Vi vil bevare og udvikle naturværdierne i området, særligt de sjældne og de truede planter og insekter. Og nok så vigtigt sikre offentligheden adgang, sagde Vagn Ytte Larsen, som pointerede, at Danmarks Naturfredningsforening (DN)under alle omstændigheder ville fremsætte det store fredningsønske til Fredningsnævnet.

- Hvis vi går sammen med DN, kommer vi med ved bordet med det samme. Det er ikke hovedbegrundelsen for at sige ja, men det er en begrundelse, som jeg alligevel vil lægge vægt på, sagde Vagn Ytte Larsen.

Niels Nicolaisen (V) understregede, at partiet intet har imod fredninger. I denne sag savnede han dog en kommunal dialog med lodsejerne, og han kunne ikke se, at fredningen ville gavne naturen.

- Stisystemet er meget omfattende og meget indgribende over for den private ejendomsret, sagde Niels Nicolaisen, som frygtede, at Veddinge Bakker vil udvikle sig en »oplevelsespark« med alt for mange mennesker i naturen.

Helge Fredslund (Nyt Odsherred) mente heller ikke, at fredningen vil gavne naturen.

- Jeg er meget overbevist om, at I er i gang med at begå et gigantisk selvmål, sagde han til flertal.

Thomas Nicolaisen (R) argumenterede for, at fredningen først og fremmest er et valg af retning, mens Clark Pratt talte om »et nyt natursyn« og Arne Mikkelsen (SF) om »en progressiv forbedring«.

Julie Jacobsen (DF) frygtede, at kvæget i fremtiden ville lide uden tilskudsfoder. Thomas K. Martinsen (S) mente, at der er en vis mulighed for, at alle hensyn kan tilgodeses i den kommende proces.

John-Erik Hørdum, en af de berørte lodsejere, var efter mødet ganske tilfreds med, at så mange af byrådsmedlemmer havde fået øjnene op for, at fredningen vil medføre gener med stiforløbet og manglende tilskudsfordring til kvæget, og at kommunen vil få afledte økonomiske driftsomkostninger i fremtiden.

- Det er på sin vis en sejr for lodsejerne, at vi har været i stand til at informere politikerne om forholdene. Vi har i processen set, at deres viden og indsigt i konsekvenserne af deres eget forslag ikke var tilstede. Alle er blevet klogere, og det var vigtigt for os, siger John-Erik Hørdum, som med sin hustru har en bedrift med 50 hektar og kvæg.

- Vi har da talt om, at vi har svært ved at se en fornuftig fremtid her. Vi står i en situation, hvor det er svært at vide, om vores drøm kan blive opfyldt. Det er vi kede af, siger han.

I den endelige beslutning blev det præciseret, at forslaget til fredning ikke er et endelige fredningsdokument. Forslaget skal bruges af Fredningsnævnet til at rejse en fredningssag. Fredningsnævnet skal herefter i dialog med grundejere og ved offentlige møder og besigtigelser beslutte en fredning, som til sidst skal behandles i sin helhed i Miljø-og Fødevareklagenævnet. Og det præciseres samtidig, at kommunen gerne vil deltage i møder med samtlige berørte lodsejere og DN om blandt andet stiforløbet.