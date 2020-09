Flere vil bestemme selv i døden

- Flere og flere vil selv bestemme over, hvad der skal ske efter døden, fortæller bedemand Michael Ørskov, der er ved at indrette en ny forretning på Klintevej 33 i Nykøbing.

Hvor det tidligere var op til de efterladte, hvordan begravelsen skulle foregå, så er det ofte nøje planlagt på forhånd helt ned til, hvad der skal synges i kirken eller ved mindehøjtideligheden for ikke-medlemmer af folkekirken.

Over 85 procent af de afdøde vil gerne brændes. Det kan godt gøre det lidt vanskeligt for bedemanden at sælge dem luksusudgaven af en kiste designet af Jacob Jensen Design - ham med B&O-produkterne.