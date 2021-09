Røde Kors er bekymret for en stigende tendens til at mange unge føler sig ensomme under og efter corona. Foto: Elias August Eliason.

Flere unge føler sig ensomme

Odsherred - 02. september 2021 kl. 12:45 Af Elias August Eliason, Elev på Vallekilde Højskoles journalistlinje Kontakt redaktionen

Vallekilde: Da Danmark lukkede ned den 11 marts 2020, blev alle mennesker sendt hjem fra arbejde og skole, og blev lukket inde i deres eget hjem, som gjorde at deres sociale liv blev sat på pause.

Bestyrelsesformanden i Røde Kors Nykøbing-Rørvig Søren Fagerland fortæller, at det er de unge de(red. Røde Kors) er særligt bekymrede for.

- Vi ser en stigende tendens i ensomheden blandt ældre og unge, men det er de unge, vi er mest bekymret for, siger han.

Søren Fagerland fortæller, at det selvfølgelig ikke er godt, at der også er flere ældre der bliver ensomme, men de ældre ved godt, at det er normalt for deres aldersgruppe. Derimod er det de unge Røde Kors skal sørge for at hjælpe.

De unge vil ikke accepterer ensomheden

Der hvor det største problem er hos de unge er accepten. De vil ikke accepterer, at de er ensomme eller føler sig ensomme.

- De unge ser det som et tabu at være ensomme, fordi det ikke er en fed følelse, Derfor har mange unge svært ved at råbe højt og fortælle, at de er eller føler sig ensomme, fortæller Søren Fagerland over telefonen.

Det gør Røde Kors

Det som Røde Kors forsøger at gøre, er bl.a. at lave nogle ordninger og tilbud hvor samtalen og kommunikationen er det vigtigste værktøj. De har lavet ordninger med besøgsvenner, samtalebænke og andre former for initiativer, der skal fremme samtalen og kommunikationen. Derudover er der også en masse frivillige, men det er specielt på ældreområdet, hvor de er stærkt besat. Derimod har de svært ved at dække området omkring unge.

- Det er svært at finde besøgsvenner eller samtalevenner til unge, fordi de helst vil tale med folk på deres egen alder, men de tager mod de større byer for at studere og fortsætte deres liv. Derfor kan det være svært, at finde unge til at hjælpe andre unge, siger bestyrelsesformanden i Røde Kors Nykøbing-Rørvig, Søren Fagerland.