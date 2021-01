Kai Hansen kan endnu ikke sige noget om, hvem der bliver ny borgmesterkandidat for Venstre i ODsherred efter Mathias Hansen.

Artiklen: Flere muligheder for ny borgmesterkandidat i V

Hos Venstre i Odsherred er det endnu uvist, hvem der bliver lokalforeningens bud på en borgmesterkandidat til kommunalvalget i november, nu hvor den valgte kandidat, Mathias Hansen, har kastet håndklædet i ringen og valgt familien over det lokalpolitiske arbejde som partiets spidskandidat og gruppeformand i byrådet.

Partiets lokalformand Kai Hansen siger til Nordvestnyt, at »der er flere muligheder« og at det stadig er muligt at melde sit kandidatur.