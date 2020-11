Flere lærere anmelder vold

Flere lærere i Odsherred anmelder vold. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Odsherred - 16. november 2020 kl. 14:31 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Flere af de mindste skolebørn er udadreagerende, og det betyder, at flere episoder med lærerne bliver anmeldt. Det fremgår af Odsherred Kommunes personaleredegørelse for 2019-2020, som økonomiudvalget skal behandle i morgen, tirsdag.

I 2018 var der 17 anmeldte episoder om vold og trusler om vold i det kommunale skolesystem - et tal, der steg til 34 i 2019.

Samlet set kan Odsherred Kommune som arbejdsgiver registrere, at antallet af voldsanmeldelser er steget fra 53 i 2018 til 86 i 2019. 47 af tilfældene er forårsaget af borgere, mens elever/børn står for resten. Redegørelsen gør opmærksom på, at en af årsagerne til stigningen kan være et nyt it-system, der gør det muligt at registrere mindre hændelser, som ikke tidligere blev noteret.

På skoleområdet havde Hørve Skole i 2019 12 registreringer om vold, og på Nykøbing Skole, Billesvej, var tallet 11.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S), har ikke fået nogen tilbagemeldinger om, at der skulle være tale om et stigende problem med vold eller trusler om vold i Odsherred.

- Hvis volden er stigende, så er det naturligvis et problem. Uden at kende nærmere til tallene, så kan det forhold, at vi i Hørve Skole har en heldagsklasse med børn af mere udadreagerende karakter end andre børn, måske være en forklaring. Jeg ved, at der har været en enkelt elev på Billesvej, som har skabt en del uro. Og jeg ved, at der bliver arbejdet stærkt med en koordineret indsats om vedkommende, siger Søren With, som glæder sig over, at der på alle kommunens skoler arbejdes med den daglige trivsel.

Christina Even, formand for Odsherreds Lærerkreds, vurderer, at en del af forklaringen på stigningen kan være, at skolerne nu simpelthen anmelder nogle episoder, som man tidligere lod passere.

- Måske er der derfor ikke nødvendigvis tale om en reel stigning. Måske har antallet af voldstilfælde også tidligere været højt. Det er i hvert fald det, vi hører fra vores arbejdsmiljø-repræsentanter, siger hun og peger på, at tendensen med flere voldsanmeldelser fra indskolingsskoler også ses på landsplan.

- Skolerne bliver også mindre rummelige, når der skæres ned på almenområdet, og når vi samtidig skal inkludere flere, siger Christina Even.

Arbejdsmiljøkonsulent i Odsherred Kommune Birte Friis Skytte fortæller, at tallene for voldsanmeldelser i folkeskolen er faldet meget i 2020.

- Coronaen har fuldstændig ændret billedet, da vi næsten ikke har fået nogle anmeldelser. Eleverne er nu i større lokaler og i uderum, hvilket gør, at de yngre elever ikke er så udadreagerende. Det er en læring, som jeg håber, skolerne vil tage til sig, siger Birte Friis Skytte.