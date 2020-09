Flere kvadratmetre og mere parkering: Fakta-udvidelse i fuld gang

Ud over udvidelsen af selve butikken kan kunderne i Hørve-butikken også glæde sig over bedre parkeringsmuligheder. Parkeringspladsen, der grænser op til butikken, bliver nemlig også udbygget. Det oplyser Jesper Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop:

- Det er et led i udviklingsstrategien i Fakta, at de skal have et større og bredere udvalg af varer. Lige nu har vi har især fokus på økologi og ferskvarer, og kunderne kan godt forvente en masse nye varer på hylderne, siger han men kan endnu ikke fortælle, hvornår byggeriet forventes at stå færdigt.