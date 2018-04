Flere kunstbaner til den lokale fodbold

Fodboldklubberne vil have flere kunstofbaner, og det ønske er de gået sammen om. Foto: Mie Neel

Odsherred - 24. april 2018 kl. 16:36 Af Martin Hoffmann Kønig I valgkampen var politikerne nogenlunde enige om, at fodboldklubberne må finde sammen, hvis de vil have lydhørhed over fo

Formanden for Fårevejle BK, Helle Modin, er en af initiativtagerne til den fælles henvendelse, og hun er overbevist om, at det kan blive startskudet til et blivende samarbejde, for at skabe bedre forhold for fodboldklubbernes 1.460 medlemmer.

»Det har været en rigtig god proces, hvor vi har fundet et fælles bud på, hvor få kunstofbaner vi kan få det til at fungere med, og vi er også enige om, hvor de skal ligge henne, så hvis vi kan få politikerne til at støtte vores ønske, så skal vi ikke ud i nogle slåskampe bagefter om, hvor de skal ligge,« siger hun til Nordvestnyt.