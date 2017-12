Flere indbrud: Sommerhuse gennemrodet

Sommerhusejerne fik at vide fra Midt- og Vestsjællands Politi, at de skulle ringe 114, når de havde overblik over de mulige stjålne genstande.

Overblik over kosterne var der efter et indbrud i et sommerhus på Gudrunsvej i Ellinge Lyng. Her kom tyven ind ved at aflistet et vindue ind til lille gang. Tyven salp af sted med en pendel loftslampe og en bordlampe.