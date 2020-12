Der kommer snart flere hænder til at passe de mindste børn. Foto: marcobir - stock.adobe.com

Flere hænder til børnepasning

Odsherred - 08. december 2020 kl. 08:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Borgmester Thomas Adelskov (S) er meget tilfreds med, at der et politisk flertal for at indføre minimumsordninger i daginstitutioner.

- Men det kræver absolut, at pengene følger med. Vi har også en udfordring med hensyn til, hvilke personalegrupper vi skal ud og lede efter, siger han.

Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at Odsherred Kommune forventes at få 2,9 millioner kroner i 2021 til at indfase ordningen.

Thomas Adelskov oplyser, at han endnu ikke kender til detaljerne i økonomien i minimumsordningen.

- I Odsherred er vi forholdsvis tæt på de målsætninger, der er sat op i forhold til antallet af medarbejdere. Nu får vi nogle flere penge, og det er jeg godt tilfreds med, siger Thomas Adelskov.

Han fortæller, at opgaven nu bliver at finde ud af, hvordan man i kommunen skal benytte de ekstra resurser fra statskassen.

-Jeg synes, at det klogeste er at bruge pengene dér, hvor vi har de største udfordringer. Vi havde den samme diskussion, da vi fik ekstra penge til skoleområde. Jeg vil foretrække, at vi ser på, om der er nogle særlige institutioner, der har brug for et ekstra løft, og så er det dér, vi skal sætte ind, når vi får sådan en mulighed, siger Thomas Adelskov.