Flere end 100 klagede: Nu bliver vejstriber malet om

Det kan af og til betale sig at klage. Det har en større gruppe utilfredse borgere erfaret, efter at de hver især har klaget til Vejdirektoratet over ændrede tilkørselsforhold fra Rute 21 til Strandmosevej, som fører ned til Strandmosevej og et større sommerhusområde ved Ebbes Lyng ved Ebbeløkke. Vejdirektoratet har siden den 23. august udskiftet den gamle slidte asfalt med klimavenlig asfalt på Oddenvejen gennem Lumsås og videre ud mod Ebbeløkke, men ikke alle borgere i området har været lige begejstret for den nylagte vejbelægning. Eller rettere sagt for de nye striber, som der efterfølgende er blevet malet på vejen.