Antallet af elever i friskolerne stiger fortsat. Det er der ikke taget højde for stigningerne i hverken det nuværende eller kommende budget, hvilket har resulteret i et merforbrug på 1,4 mio. kr. Foto: Martin Foldgast

Send til din ven. X Artiklen: Flere en budgettet tillader: Elevtal stiger på friskolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere en budgettet tillader: Elevtal stiger på friskolerne

Odsherred - 30. september 2020 kl. 06:23 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

En helt frisk opgørelse over fordelingen af skoleelever i Odsherred, viser, at friskolerne i Fårevejle, Hørve og Nr. Asmindrup oplever et jævnt stigende optag af elever, mens folkeskolerne fortsat må se elevtallene dale.

I dette skoleår er 759 elever indskrevet på en friskole i enten Odsherred Kommune eller de omkringliggende kommuner.

Det er 24 mere end forrige skoleår, og også mere end man havde budgetteret med på kommunen.

Kommunen bliver opkrævet bidrag til friskolerne efter elevtal, og for budgetåret 2020 var der afsat 28,1 mio. kr.. Allerede på nuværende tidspunkt er der dog afregnet bidrag for 29,5 mio. kr., altså 1,4 mio.kr. mere end man havde regnet med.

Heller ikke i næste års budget, er der taget højde for et stigende antal elever på egnens friskoler, påpeger administrationen i forbindelse med dagsordnen for mødet i børne- og uddannelsesudvalget i næste uge.

Her er elevtallene på programmet, og selvom der bliver folkeskolelever, så er det faldende elevtal aftagende. I de forudgående år er elevtallet faldet med fem-seks procent, svarende til over 100 elever pr. år, men for det igangværende skoleår er faldet kun to procent, hvilket svarer til 38 elever.

Samlet set går 2036 børn og unge i skole på en folkeskole i Odsherred. De mest markante fald i antallet af elever er sket i Højby ( -26 elever) Egebjerg (-20 elever), Nykøbing (-19 elever) og i Fårevejle (-18 elever).