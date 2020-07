Flere e-lån under corona-krise

- Udlån på Ereolen og Filmstriben er vokset med mere end 100 procent under coronaen. Folk har virkeligt fået øjnene op for muligheden for at låne elektronisk. Det betyder uden tvivl, at der fremover vil være ekstra tryk på disse tilbud, men jeg er ikke i tvivl om, at der fortsat i mange år vil være brug for den fysiske bog, siger Jesper Lorentz Bertelsen.