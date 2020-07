Flere dømt skyldige i brandstiftelser i Vig - en frikendt

Domsmandsretten i Holbæk var enige om, at der ikke var ført bevis for, at den 18-årig EJ var med, da en gruppe af unge i august sidste år satte ild til en skraldecontainer ved Vig Skole ved hjælp af benzin hentet til formålet ved OK Tanken i Vig.