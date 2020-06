Flere boligplaner i Odsherred

Et nyt »økoboligområde« skal etableres ved Egebjerg. Det er foreningen Egeskoven, som ønsker at opføre 25 boliger, hvor der lægges vægt på en bæredygtig livsstil - fra byggematerialer til vand og havebrug.

Miljø- og klimaudvalget accepterede, at der kan udarbejdes et lokalplanforslag, som senere skal i offentlig høring. Samtidig præciseres det, at der skal indarbejdes en privat øst-vestgående stiforbindelse, som er tilgængelig for offentligheden.